La Repubblica Dominicana offre l’assicurazione gratuita per i turisti

Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader Corona, ha annunciato una serie di iniziative per affrontare le sfide dell’industria del turismo durante la pandemia di Covid-19, per garantire che il Paese sia una destinazione di viaggio sicura. Tra le misure, quella relativa all’assicurazione gratuita, che comprenderà la copertura per emergenze, telemedicina, alloggio per soggiorni prolungati e costi per il cambio volo in caso di contagio da coronavirus.

Il piano di ripresa è all’insegna di un turismo responsabile, che vuole proteggere la salute, il benessere e la sicurezza dei turisti e promuovere una ripresa sostenibile del settore turistico. «Il nostro obiettivo è ridurre al minimo gli effetti della pandemia e facilitare una ripresa responsabile che dia priorità alla salute, massimizzi il potenziale per la creazione di posti di lavoro e la crescita economica e promuova un ulteriore sviluppo sostenibile del settore», ha affermato il presidente Abinader.

David Collado, ministro del Turismo, ha confermato come «l’obiettivo è contribuire alla continua crescita del settore così come dell’immagine del nostro Paese. Siamo fiduciosi che insieme supereremo le sfide della pandemia e assicureremo che la Repubblica Dominicana rimanga la destinazione numero uno nella regione per i viaggiatori internazionali, che visitano sia per vacanza, affari, opportunità di investimento o tornano alla loro seconda casa preferita».

Il piano del governo prevede una serie di misure per garantire la salute e la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Queste misure includeranno nuovi protocolli sanitari certificati a livello internazionale e si applicheranno all’intero settore, inclusi ristoranti e bar.

Le misure includono: test rapidi eseguiti a campione sui viaggiatori in arrivo; le distanze sociali e l’uso di maschere; implementazione di una “Bolla Sanitaria” per garantire che i dipendenti degli hotel rimangano il più a lungo possibile all’interno delle strutture; le normative sul lavoro saranno adattate per ridurre al minimo e mitigare i rischi per i dipendenti. Inoltre, a tutti i turisti che visitano un albergo verrà concesso, in via temporanea, un piano di assistenza di viaggio che comprenderà la copertura per emergenze, telemedicina, alloggio per soggiorni prolungati e costi per il cambio volo in caso di contagio da Covid: questa assicurazione sarà fornita in modalità gratuita al visitatore fino a dicembre prossimo e sarà pagata al 100% dallo Stato dominicano.

Il governo ha affermato che questo protocollo è in fase di certificazione da parte del World Travel and Tourism Council’s Safe Travels e Buró Veritas, entrambi leader mondiali nelle certificazioni del settore.

Seguirà un piano di comunicazione, attraverso tutti i canali e punti di contatto con turisti e partner, per far sapere al mondo che la Repubblica Dominicana è una destinazione di viaggio sicura. Il piano di comunicazione comprende formazione, materiale dettagliato, aggiornamento costante e ottimizzazione dei motori di ricerca.