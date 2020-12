La Repubblica Ceca presenta l’offerta Mice al mercato italiano

Durante il workshop online, organizzato da Czech Tourism in collaborazione con Czech Convention Bureau, è stata presenta l’offerta del settore Mice della Repubblica Ceca al mercato italiano.

«Abbiamo investito molte energie in questo evento: nonostante le difficoltà iniziali nel contattare i buyer italiani a causa della chiusura di molte agenzie Mice, siamo riusciti ad avere un ottimo risultato con partecipanti di qualità – spiega Lara Cereda, trade manager dell’Ente Ceco per il Turismo – I partecipanti dichiarano di aver apprezzato questo tipo di evento anche nella versione online, che ha permesso di acquisire contatti utili anche nel momento di restrizioni che stiamo vivendo. E’ stata l’occasione per approfittare di questo periodo in preparazione a futuri tempi migliori».

Tra i seller registrati: grandi catene alberghiere e hotel indipendenti nonché Pco, agenzie di eventi e Congress Centre.

«Ci fa molto piacere notare l’interesse dei buyers italiani nei confronti della Repubblica Ceca. Nonostante la difficile situazione contemporanea, i partecipanti cechi al workshop sono rimasti piacevolmente stupiti dalla risposta positiva della controparte italiana. Ben 45 partecipanti hanno preso parte al workshop per un totale di 150 appuntamenti prefissati. Le aziende ceche sono rimaste soddisfatte della qualità dei buyers partecipanti, molti di loro hanno già ricevuto una richiesta di preventivo per il prossimo anno o per il 2022», ha dichiarato Tereza Matějková, responsabile di Czech Convention Bureau.

La Repubblica Ceca rientra tra le destinazioni europee top per quanto riguarda meeting e congressi. Secondo le statistiche Icca la città di Praga è stata inserita nella Top 10 delle migliori città congressuali al mondo per parecchi anni.