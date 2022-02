La Repubblica Ceca insolita nei video dedicati al trade













Con Lara e Lubos alla scoperta dell’altra Repubblica Ceca. È il filo conduttore della campagna trade 2022 di Czech Tourism Italia, che si apre con una sezione dedicata proprio al Trade sul sito internet dell’Ente e presenta un poker di video per familiarizzare con il territorio “oltre Praga” per tour operator e agenti di viaggi.

Lara e Lubos sono infatti Lara Cereda, responsabile trade, e Lubos Rosenberg, direttore di Czech Tourism Italia.

L’Ente lancia quattro divertenti video promozionali dedicati proprio agli operatori turistici, per scoprire la Cechia meno conosciuta, che resta all’ombra della splendida capitale.

Dopo aver viaggiato a distanza con Lara e Lubos – qui in veste di simpatiche guide d’eccezione – tra storia, architettura, folklore, artigianato, paesaggi, sport outdoor e soprattutto curiosità e aneddoti relativi al resto della Boemia e alla Moravia, saranno gli stessi agenti di viaggi a voler accompagnare in questi luoghi i clienti. Nella nuova area Trade del sito i filmati verranno caricati in successione, a partire da febbraio.

È l’occasione per ampliare la programmazione sulla Repubblica Ceca, proporre alternative invitanti ai tour classici, confezionare pacchetti vacanza experience personalizzati, diventare riferimento per chi è in cerca di novità. L’Ente del Turismo si dichiara al fianco degli agenti, pronto a fornire informazioni, strumenti, formazione e assistenza.

«Abbiamo deciso di realizzare questi brevi video per raccontare in prima persona, mettendoci letteralmente la faccia, agli agenti di viaggi gli itinerari che riteniamo oggi più interessanti per il turista italiano – spiega Lubos Rosenberg, direttore di Czech Tourism Italia – La speranza è quella di invogliare gli operatori a proporre la Repubblica Ceca come destinazione turistica poliedrica, variegata e sfaccettata nella sua totalità. Le nostre clip vogliono insomma essere d’ispirazione per una programmazione rinnovata, fresca e insolita, che risponda alle nuove tendenze del mercato».

Il primo video disponibile è dedicato alle attrazioni della regione di Liberec e alla Crystal Valley, un consorzio che riunisce le vetrerie a nord di Praga, in un paesaggio affascinante che è un mix di storia, natura e tradizione.

«Abbiamo dedicato molte risorse a questo progetto promozionale a cui stiamo lavorando dall’anno scorso e siamo lieti di poterlo finalmente annunciare al mercato italiano – dichiara Lara Cereda – Nella sezione dedicata agli itinerari nell’area B2B oltre al video troverete una descrizione delle principali attrazioni con link utili. Non esitate a contattarci per richiedere maggiori informazioni e magari approfondire un territorio o un tema di vostro interesse».