La Regione Veneto protagonista a Expo Dubai 2020













Irripetibile momento promozionale per il Veneto che giovedì 3 febbraio è protagonista assoluta del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. Una giornata interamente dedicata alla regione tra educazione innovativa, intelligenza artificiale, sostenibilità e medicina intelligente.

Il tema scelto per il Regional Day è “Veneto Beyond the Future”, che, in tre percorsi narrativi, racconterà le sue eccellenze, le strategie di sviluppo innovativo e i suoi modelli alla platea dell’Esposizione Universale, la prima a tenersi nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale).

La giornata, che avrà inizio alle ore 11 ora locale (in Italia saranno le ore 8), si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore al Commercio Estero e Internazionalizzazione, ai Programmi Europei, al Turismo e all’Agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner, su delega del presidente Zaia, e dell’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener.

Seguiranno poi gli interventi di un rappresentante del Governo di Dubai, del Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, della presidente della Fondazione Università del Veneto, Tiziana Lippiello.

A fine mattinata avverrà la sigla di un Mou(Memorandum of Understanding) tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Canadian University di Dubai, al fine di sviluppare una collaborazione di lungo periodo capace di favorire la crescita dei campus internazionali che trovano sede negli Emirati Arabi. Non esistono ancora sedi distaccate nel Paese di università venete, ma grazie a questo accordo si punterà a intensificare gli scambi e le partnership legate alla formazione.

Strategie per il futuro sarà il tema centrale del pomeriggio, che si aprirà con un workshop dedicato a rappresentare le migliori soluzioni in settori quali la green economy, rifiuti, sanità, aerospazio e start up. Ad intervenire la Rete Innovativa Regionale, Aerospace Innovation & Research Network, che opera in maniera fortemente intersettoriale promuovendo soluzioni innovative orientate al mercato con potenziali applicazioni in altri settori (es. agricoltura e salute, prevenzione e riduzione del rischio di disastri territoriali naturali e di origine antropica, compresi gli incidenti terroristici).

Scenderanno in campo l’Hydrogen Park, con la produzione e utilizzo di energie rinnovabili quali idrogeno, come vettore energetico sostenibile e sicuro, con l’intervento di Andrea Bos, president, Hydrogen Park, mentre a parlare del primato del Veneto nell’ambito del riciclo dei rifiuti ci sarà Marco Mattiello di Contarina SPA.

Sarà poi la volta di Roberto Santolamazza, director general di T2i, che presenterà il programma di accelerazione per start up innovative, con soluzioni di open innovation per le transizioni digitale e verde, mentre il modello veneto nella sanità sarà rappresentato da Patrizio Sarto, che racconterà il progetto innovativo di prevenzione e benessere dal nome Palestre della Salute, nato per promuovere l’attività fisica ed un sano stile di vita.

Il Regional Day vuole essere una occasione per lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Emirati Arabi presentando, in un palcoscenico internazionale come quello di Dubai, la prima regione turistica d’Italia, assieme alle sue eccellenze del mondo delle imprese, della ricerca, della conoscenza e delle istituzioni.

In tale contesto si è inserita la missione economica guidata dall’assessore allo Sviluppo Economico del Veneto, Roberto Marcato, che ha visto la partecipazione dei vertici di Assindustria Venetocentro, Unioncamere Veneto, Venice Promex e del sistema fieristico regionale per avviare contatti e relazioni per la promozione del Veneto negli Emirati Arabi Uniti e aprire, così, anche una prospettiva economico-commerciale interessante per le imprese venete.