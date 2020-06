La Regione Toscana approva una mozione a sostegno del travel

Il Consiglio della Regione Toscana ha approvato una mozione per uno dei settori più colpiti dalla crisi derivata dalla pandemia di Covid-19, il turismo.

Primi firmatari della mozione Marco Casucci (Lega) e Ilaria Bugetti (Pd), con l’individuazione di quattro settori d’intervento: impegno economico a sostegno della liquidità per un aiuto immediato; un sostegno per l’accesso al credito agevolato; l’accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori e possibili riduzioni di oneri e tributi regionali.

All’iniziativa dei due primi firmatari, si sono aggiunte le firme dei consiglieri Luciana Bartolini (Lega), Massimo Baldi (Italia Viva), Lucia De Robertis (Pd) e Marco Stella (Forza Italia). La significativa decisione della Regione trae origine dalla constatazione che il turismo è uno dei settori trainanti dell’economia toscana, con una spesa annuale di circa 12 miliardi di euro, pari a oltre il 10% del Pil regionale.

Ed è stato anche uno dei settori più colpiti dalla crisi seguita alla pandemia del Covid 19, visto che il 50% dei turisti sono stranieri. La notevole difficoltà accertata tra le agenzie di viaggi toscane ha indotto la Giunta regionale a valutare ulteriori e specifiche misure straordinarie di sostegno e tutela economica.