La Regione Puglia a Rimini con 60 operatori incoming













Folta rappresentanza dell’incoming pugliese a Rimini con circa 60 operatori che presenziano incontri B2B a Ttg Travel Experience, Sia Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza – e al Sun Beach&Outdoor Style, evento trade di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

Lo stand di Pugliapromozione è di oltre 200 metri quadri, prevalentemente dedicati alle attività B2B degli operatori pugliesi con 45 postazioni. Alcuni operatori partecipano in forma aggregata, con un’agenda di 36 appuntamenti già fissati per ciascuna azienda, più quelli creati sul campo.

Gli operatori della Puglia seguono, poi, grand parte dei duecento eventi divisi per nove arene in tre giorni, che declineranno il tema portante di questa edizione 2021, «Be Confident», fiducia che passa da quattro pilastri: persone, natura, futuro e vita. A Rimini quest’anno si parla anche di Pnrr, big data, sturtup, di un nuovo modo di fare turismo basato su un approccio analitico ai dati per migliorare e orientare con maggior consapevolezza l’offerta.