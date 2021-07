La Regione Murcia offre la polizza gratuita anti Covid sulla piattaforma di Wtm London













Promozione attraverso la piattaforma trade del Wtm London dell’incentivo lanciato dalla regione di Murcia (Spagna) per gli ospiti che soggiornano nei suoi territori: si tratta di una polizza assicurativa anti Covid completamente gratuita.

Dal 1° luglio 2021, i visitatori della Regione di Murcia che soggiornano in strutture ricettive turistiche regolamentate potranno usufruire dell’offerta, che li copre in caso di infezione da Covid-19 oltre a malattia e infortunio comuni. La polizza gratuita copre le spese mediche e farmaceutiche, le spese di trasporto e/o rimpatrio e le spese per eventuali prolungamenti del soggiorno. La copertura è disponibile fino al 30 giugno 2022.

Solo per questa operazione promozionale il governo regionale di Murcia ha stanziato 600.000 euro con l’auspicio che la regione spagnola venga percepita al turismo estero come destinazione sicura.Il finanziamento dovrebbe fornire copertura per circa 900.000 turisti provenienti da altre regioni della Spagna e d’oltremare.

Come ha spiegato Maria Del Mar Martinez Ballester, direttore della Promozione presso l’Istituto del Turismo della Regione di Murcia: «La polizza assicurativa offre sicurezza e fiducia ai visitatori nel periodo post-Covid e dà una spinta al nostro settore turistico locale dopo 18 mesi difficili per così tanti. Vogliamo evidenziare questo al maggior numero possibile di potenziali visitatori, ecco perché abbiamo colto l’opportunità di veicolare questa promozione con Wtm London che ci consentirà di diffondere il messaggio ai nostri mercati di origine chiave nel Regno Unito e in Europa».

«Questa iniziativa assicurativa – conclude Del Mar Martinez Ballester – è un piano audace per attirare più turisti nella regione di Murcia e sostenere la rapida ripresa del nostro settore turistico: hotel, ostelli, campeggi, ristoranti e molti altri fornitori. Ed è la prima volta che la nostra regione offre un’assicurazione di viaggio gratuita ai turisti: l’impatto del COVID-19 è stato senza precedenti, quindi dobbiamo essere innovativi con le nostre soluzioni per l’impatto devastante sul turismo».

Complessivamente, per il rilancio turistico il governo regionale di Murcia ha stanziato un budget di 21 milioni di euro per ricostruire il proprio settore turistico e promuovere le vacanze nella destinazione.