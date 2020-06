La Regione Marche rinnova il portale turistico

Le Marche dà il via alla Fase 2 con una rinnovata veste grafica e nuovi contenuti per il sito turistico – progettato e realizzato dal Servizio Turismo e Servizio Informatica della Regione – che racchiude tutta l’offerta turistica della Regione.

Il sito turismo.marche.it nasce dalla volontà di comunicare l’unicità dell’offerta marchigiana, ossia quella di racchiudere in pochi chilometri mare, collina e montagna e la possibilità di esplorarli seguendo il ritmo lento e potente della natura. Non solo, Marche è anche sinonimo di accoglienza discreta, ma al tempo stesso calorosa ed esclusiva.

Il portale parla 5 lingue – italiano, inglese, francese, tedesco e russo – ed è ottimizzato per i diversi device. Presenta un menù essenziale, che va dritto al punto, evidenziando nella sezione Scopri tutti i cluster turistici delle Marche, che racchiudono una molteplicità di proposte adatte a tutti i gusti.

Dal progetto, di cui è testimonial il campione del ciclismo mondiale Vincenzo Nibali, grazie a cui è possibile esplorare la regione in bicicletta attraverso 24 percorsi che collegano il mare alla montagna, al trekking e ai cammini legati alla spiritualità, passando per le rotte per motociclisti e camperisti, fino alla scoperta della natura a 360° con due parchi nazionali, quattro parchi regionali e sei riserve naturali.

E ancora gli antichi borghi, da visitare sia dal punto di vista storico-artistico che da quello delle tradizioni artigianali ed eno-gastronomiche fino alla costa dominata dalla baia del Conero con tante attività e soluzioni adatte anche alle famiglie.

Ma c’è di più, nel menù Cosa vedere si possono trovare innumerevoli itinerari geo referenziati, pensati e proposti per offrire dei percorsi già pronti a soddisfare differenti esigenze: dalla gita di un giorno, al weekend, fino alla vacanza di una settimana o più, il tutto con mappe geo localizzate, link multimediali e approfondimenti. Infine completa il menù la sezione Accoglienza e info con i pacchetti turistici, i servizi e tanti consigli pratici.

Inoltre il sito è totalmente integrato con i canali social di Marche Tourism – Facebook, Twitter, Instagram e Youtube – con il Blog DestinazioneMarche.it che racconta settimanalmente le curiosità, i territori e le iniziative più interessanti delle Marche.

Il portale infine è stato pensato anche come uno strumento di lavoro essenziale per le strutture ricettive e per i tour operator perché potranno caricare direttamente i pacchetti turistici aggiornandoli in qualsiasi momento, ma anche proporre itinerari e visite ai propri clienti che potranno trovare tutte le mappe e le informazioni necessarie per spostarsi dal proprio luogo di soggiorno andando alla scoperta dell’entroterra o viceversa della costa, per un’esperienza davvero unica.

Parallelamente la regione Marche sta attivando misure concrete e iniziative a sostegno delle imprese turistiche, destinando alle imprese incentivi e contributi che potranno essere utilizzati per garantire servizi di qualità ai propri clienti nel segno della sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari previsti per questo settore.

«Un ulteriore tassello in un programma di rilancio e un passo avanti in un momento difficile – ha definito così il restyling del sito Moreno Pieroni, assessore al Turismo e Cultura della Regione Marche – con una nuova impostazione, nuovi contenuti, immediatezza e semplicità di consultazione per migliorarne l’attrattività e quindi strumento strategico per una più forte visibilità delle Marche».