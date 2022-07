La Regione Lazio lancia la nuova maxi campagna di marketing













Al via la maxi campagna di marketing turistico online e offline della Regione Lazio. «Promuovere il Lazio come destinazione turistica in Italia e all’estero – ha sottolineato il presidente Nicola Zingaretti – è l’obiettivo dell’iniziativa partita in questi giorni, che vuole raccontare tutto il meglio del nostro territorio. Cultura, storia, arte, monumenti, musica, mare, montagna, enogastronomia, cammini e ciclovie: il Lazio è una regione con una straordinaria varietà di offerta e vere e proprie eccellenze che vogliamo valorizzare e far conoscere».

La campagna rilancia anche l’operazione Più notti, più sogni. + Experience, con cui la Regione regala fino a due soggiorni gratuiti. «Questa campagna di marketing turistico, la prima in assoluto della Regione Lazio per investimento e per diffusione media – ha spiegato l’assessore al Turismo ed Enti Locali della Valentina Corrado – rappresenta un progetto ambizioso con cui prevediamo di raggiungere un numero consistente di utenti e di potenziali viaggiatori. Inoltre, attraverso l’iniziativa Più notti, più sogni. + Experience miriamo a favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei turisti, per contare presenze tutto l’anno e sull’intero territorio. Il Lazio diventa capofila nel racconto di un’Italia ancora inesplorata, quella costituita dalle zone poco conosciute che sono un’eterna scoperta di meraviglie che abbracciano Roma».

Una novità importante, in linea con l’avvio della campagna di comunicazione, riguarda il totale restyling del sito di promozione turistica della Regione Lazio, con una rinnovata veste grafica più dinamica e user friendly in grado di facilitare la navigazione, impreziosita dalla presenza di contenuti e approfondimenti tematici sui fattori ed elementi di maggiore attrattività del Lazio.