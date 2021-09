La Puglia si promuove a Milano con un convegno sui borghi marini













Riparte la promozione della Puglia con un evento a Milano, un convegno dedicato al tema Sea Mood – i Borghi Marini: l’incontro è realizzato grazie alla collaborazione tra il Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission, per discutere di una delle più importanti risorse culturali e paesaggistiche italiane partendo dall’esperienza della Regione Puglia.

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha investito sul binomio cultura e turismo dando vita a numerosi progetti che vanno in questa direzione, tra i quali Destinazione Puglia: un progetto articolato in quattro macroazioni con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i tratti identitari del territorio attraverso l’arte e la cultura, incidendo così nello sviluppo di un prodotto culturale in grado di qualificare e potenziare l’attrattività della nostra regione: i borghi marinari, le torri costiere, l’archeologia subacquea e il turismo halal.

Ora l’azione di Destinazione Puglia dedicata ai borghi marini ha prodotto Sea Mood, un breve itinerario tra i borghi marinari pugliesi di Alessandro Piva: un documentario d’autore presentato in prima assoluta in occasione del convegno, in concorso alla 7ª edizione del festival internazionale Visioni dal Mondo.