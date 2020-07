La Puglia inaugura la campagna Riparti dalla Meraviglia

È tutta incentrata sulle meraviglie del territorio la campagna promo della Puglia presentata nei giorni scorsi alla Fiera del levante, per un investimento di 2 milioni di euro.

Promossa da PugliaPromozione e dalla regione, Riparti dalla Meraviglia è lo slogan che accompagna come un fil rouge il racconto della destinazione come luogo per una vacanza autentica, che garantisce benessere, relax con paesaggi, ottimo cibo, sport all’aria aperta e testimonianze storiche.

«La Puglia – ha sottolineato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – in questo momento è ritenuta dagli italiani una delle mete turistiche più sicure, secondo un’indagine recentissima di Swg che pone la regione in vetta alla classifica delle mete possibili per la propria vacanza 2020. In questa nuova strategia di comunicazione vogliamo promuovere, in questo momento delicato di ripresa della mobilità turistica nel mercato italiano, la riscoperta di una meraviglia che comunque la Puglia ha sempre suscitato in chi viene in vacanza e negli stessi pugliesi che non si stancano mai di meravigliarsi della loro terra».

Oltre al video per le tv, l’operazione promo prevede una campagna con scatti fotografici che raccontano scorci e paesaggi da nord a sud della Puglia che andrà sui giornali locali. Nelle immagini una connessione tra la piccolezza dell’uomo (micro) e la grandiosità della natura (macro) che suscita emozione e meraviglia negli occhi di chi guarda.

Un altro pezzo forte del piano di comunicazione è un programma in dodici puntate, registrate in dodici località pugliesi, Vacanze Pugliesi, condotto da Toti &Tata (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo), in onda sulle tv locali e lanciato anche sui canali social, con InchiostrodiPuglia come capofila.