La Puglia è sempre più destinazione lgbtq+ friendly

Tanta Puglia nel turismo lgbtq+ in scena a Milano fino al 28 ottobre, con la 38ª convention annuale globale di Iglta (International gay and lesbian travel association).

Il tacco d’Italia è stato, infatti, selezionato come destinazione nazionale di eccellenza adatta al turismo lgbtq+. L’evento, che è organizzato in collaborazione con Enit, raccoglie tutti i più importanti operatori turistici mondiali di questo segmento in forte espansione.

«Il turismo lgbtq+ – sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – è un segmento che sta mostrando forte interesse verso la Puglia e, quindi, abbiamo aderito alla manifestazione internazionale di Milano come prima regione del sud Italia con l’obiettivo di continuare a diversificare e destagionalizzare».

Al termine della convention sei tour operator e influencer del turismo lgbtq+ si sposteranno in Puglia per partecipare a un educational tour in Salento a cura di Pugliapromozione, dove c’è la località italiana considerata – dal sondaggio del blog Gayly Planet – la più friendly in assoluto nell’estate 2022: Gallipoli.