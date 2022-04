La Puglia a Milano con il cinema di Sergio Rubini













La presentazione del nuovo spot di Pugliapromozione alla Bit di Milano sarà affidata al regista e attore Sergio Rubini, che ha portato lo stile del grande cinema nel racconto della sua terra d’origine: la Puglia.

La conferenza stampa si svolgerà l’11 aprile a Fieramilanocity nella sala conferenze del Padiglione Regione Puglia alle 11.30, con diretta Facebook. Interverranno: Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia, Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione, Aldo Patruno, direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia.

C’è il riserbo più totale sui contenuti dello spot firmato da Rubini che ha solo voluto rivelare il claim: “Puglia autentica meraviglia”.

In arrivo anche i dati dell’Osservatorio regionale del turismo Pugliapromozione, appuntamento fisso della Bit, oramai sono diventati uno strumento strategico utile per verificare i traguardi raggiunti e quelli nuovi ai quali dedicarsi. Si tratta di 41 pagine commentate che illustreranno un trend ampio dal 2015 al 2021. La novità del 2022 è che, periodicamente, verrà presentati i dati relativi di approfondimento per ogni singola provincia (per ora disponibile solo Bari).

Intanto il 10 aprile si aprirà quello che può essere definito un unico palcoscenico per 43 comuni turistici pugliesi che, nella saletta conferenze, ogni 30 minuti presenteranno le loro proposte. Gli altri attrattori di grande valenza per la Puglia 2022 saranno: “Art & Craft” dedicato all’artigianato che diventa un nuovo itinerario artistico culturale, “Puglia for foodies” sull’offerta enogastronomica raccontata come novità attraverso i tre prodotti simbolo della Puglia e cioè formaggio, olio e vino con degustazioni a cura delle masserie didattiche pugliesi.