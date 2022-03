La pubblicità (non) è social













Il podio delle attività di promo-comunicazione in cui le aziende italiane investono di più è già la cartina tornasole della rapidissima evoluzione che si è avuta in soli due anni: social network al primo posto, seguiti da advertorial e pubblicità online. E ancora: uffici stampa e lobbying, brochure, ricerche di mercato, fiere e workshop, pubblicità tradizionale, materiale di vendita e infine sponsorizzazioni.

La top ten è stata stilata dalla società di ricerche Newsteca e dall’agenzia Cernuto-Pizzigoni & Partners, su un campione di aziende dei servizi e rivela il declino delle sponsorizzazioni a cui quali si preferiscono azioni di direct mailing e perfino le tradizionali brochure.

Resistono gli investimenti tradizionali sulla carta stampata e sul materiale di vendita (compresi i gadget) ma non sono più preminenti come una volta, a vantaggio degli strumenti online. In lenta discesa le fiere che pagano il conto salatissimo del lungo lockdown che ha indotto molte aziende a rivedere certe voci di spesa, optando per partecipazioni virtuali.

Nel comparto turistico, poi, le imprese seguiranno l’onda che la pandemia ha alimentato, proiettando le future mosse di comunicazione in un contesto ibrido, ovvero un mix di azioni tradizionali come la pubblicità sui classici mezzi con innovativi strumenti come gli advertorial, ovvero pubblicità incorporate in contenuti editoriali.

Guardando ai social, invece, va detto che il boom non è trasversale: c’è molta avvedutezza e tavolta scetticismo sulla valenza di certi investimenti, ad esempio sui blog e su Twitter, bassi come valori di spesa, mentre YouTube e LinkedIn continuano a crescere.

Discorso a parte per la comunicazione in house, ovvero le newsletter, strumento che combina messaggi promo a informazioni di servizio: in tal caso la tenuta, è buona, purché le email aziendali siano ben calibrate, meno invasive di un tempo.