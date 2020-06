La protesta delle agenzie di viaggi:

diretta da Piazza del Popolo

Questa volta l’appuntamento è in Piazza del Popolo a Roma. Dopo le proteste in diverse città italiane, come Milano, Torino o anche Firenze, gli agenti di viaggi di tutta Italia raggiungo la Capitale e danno il via alla loro manifestazione nazionale per rivendicare aiuti concreti dal governo e rilanciare così il turismo, settore importantissimo per l’economia del Paese (13% del Pil).

Striscioni, megafoni, trolley. Le coreografie sono pronte, e tra una voce e un’altra si arriverà fino alle 13.30, quando ci sarà l’appuntamento fissato al Mibact e che vedrà coinvolta una delegazione di agenti, tra questi Enrica Montanucci, portavoce del comitato Maavi e del movimento #nonsmetteremodiviaggiare.

Oltre mille gli adv attesi a Roma (nove i pullman in partenza da ogni zona d’Italia e circa 600 quelli che hanno optato tra treno e macchina), sostenuti da Fto, in piazza con il suo presidente Luca Patanè (a capo anche di Confturismo), il direttore nazionale Gabriele Milani e il consigliere Antonella Ferrari, tra l’altro alla direzione della rete agenzie di Gattinoni Mondo di Vacanze.

In prima linea anche Assoviaggi e Aidit, con Astoi che ha offerto il suo supporto via social. Prevista la presenza di Fiavet Lazio, al contrario di Fiavet Nazionale, che ha giustificato la sua assenza con un videomessaggio della presidente Ivana Jelinic.

