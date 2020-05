La proposta di Locauto: tariffe orarie e nessun deposito cauzionale

Rivoluzione nell’autonoleggio targata Locauto, l’azienda al 100% italiana: sono state lanciate sul mercato le inedite tariffe orarie a 6 e 12 ore e senza deposito cauzionale. Due novità studiate per il rilancio della mobilità a domanda e destinate a trasformare il concetto stesso del rent.

Una formula di noleggio destinata a far rumore nel mondo rent, che si rivolge a quella fascia di clienti che hanno necessità di viaggiare o effettuare brevi spostamenti in un arco temporale inferiore alle 24 ore. Una soluzione abbinata anche alla sicurezza sanitaria, perché Locauto assicurerà una flotta costantemente igienizzata, in alternativa ai servizi di trasporto pubblico ovvero car sharing, treni, shuttle e taxi.

«Una scelta sicuramente distintiva nel nostro settore – spiega Raffaella Tavazza, vice presidente di Locauto – che l’azienda ha deciso di adottare per supportare concretamente i clienti in una fase molto delicata anche dal punto di vista economico, alleggerendo il peso che il deposito cauzionale comporta e che punta principalmente sul rapporto di fiducia e vicinanza instaurato con i nostri clienti. In attesa delle prossime scadenze relative alla riapertura della mobilità interna al Paese e di quella proveniente dall’estero, siamo fiduciosi che tutte le azioni introdotte da Locauto, potranno agevolare una ripresa graduale della mobilità».

Con le soluzioni orarie 6h e 12h, tra l’altro, Locauto mira ad intercettare anche il target di quella nuova utenza che, per la prima volta, si avvicina al noleggio a breve termine e può così avvalersi di un servizio rapido, sicuro ed economico. La rinuncia al deposito cauzionale, in questa fase di ripartenza del paese, è poi un ulteriore forte segnale che l’azienda vuole dare al mercato e alla clientela che potrà fruire di questo non certo marginale beneficio effettuando le prenotazioni attraverso il sito web della compagnia, il centro prenotazioni o direttamente uno dei banchi noleggio dislocati sul territorio.