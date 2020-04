La proposta di Federturismo: «Piattaforma per promuovere l’Italia nel mondo»

L’Italia può contare su un piccolo tesoretto per la promozione all’estero pari a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni già stanziati per il piano di promozione Ice e altri 150 milioni di ulteriori fondi.

È quanto il sottosegretario di Stato, Manlio Di Stefano ha comunicato nel corso di una videocall organizzata dall’ambasciatore Angeloni, direttore Paese del Maeci, a cui hanno partecipato 23 associazioni di categoria del turismo e della cultura, i sottosegretari Sereni e Bonaccorsi e il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci.

È necessario quanto prima strutturare un grande lavoro di promozione integrato su turismo e cultura come fattori trainanti per la ripresa anche del Made in Italy.

«Abbiamo proposto – dichiara Marina Lalli – la realizzazione di una piattaforma italiana per la promozione del turismo nel mondo cercando di massimizzare gli sforzi per l’aggregazione dell’offerta in modo intelligente e su questo ci siamo impegnati a presentare una proposta più specifica in tempi rapidi».