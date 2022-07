La promessa di Garavaglia:

«Gli aiuti al travel restano»













Nonostante l’impasse provocata dalla attuale crisi di governo, si proseguirà sulla strada dei sostegni al settore turistico: è la certezza espressa dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia che – a margine della presentazione dell’accordo con Enel e Trenitalia sul turismo lento – ha confermato l’impegno dell’esecutivo a proseguire le azioni a sostegno dei vari settori nel post-pandemia.

«La Costituzione prevede che il governo sia in carica finché non c’è un nuovo esecutivo e quindi si continua a lavorare e a trattare gli “affari correnti”, questo vuol dire che non ci sarà alcuno stop, da qui alle elezioni, per tutte quelle misure previste a sostegno del settore turistico».

Circa poi il destino del ministero del turismo, Garavaglia non ha dubbi: «Credo sia stata una follia che un comparto capace di rappresentare il 13% del Pil e il 15% della forza lavoro non avesse un ministero dedicato. Penso che sarebbe assurdo tornare indietro dopo le elezioni. Sono sicuro che il ministero resterà e il futuro ministro porterà a termine il lavoro fatto a sostegno del settore nel post Covid».