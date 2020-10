La profezia di Al Baker: «Nuovi fallimenti tra le compagnie»

Il ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, non è ottimista sul futuro del settore aviation. «Nei prossimi mesi assisteremo a nuovi salvataggi in Europa e a nuovi fallimenti nel resto del mondo», ha detto un’intervista a Cnbc.

«Il peggio non è passato per nessuna compagnia, non solo per Qatar Airways», ha aggiunto il manager sottolineando come il futuro riserverà una maggiore riduzione della capacità. «il che in un certo senso non va bene anche chi viaggia, perché in tal caso si creerà una situazione di monopolio, e certe compagnie aeree volevano esattamente che ciò accadesse».

A settembre 2020, Qatar Airways ha registrato una perdita netta “storica” di 1,92 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2019-2020, dovuta sia alla recessione economica della pandemia che alla crisi diplomatica del Qatar in corso dal 2017. Inoltre, il vettore ha annunciato che riceverà 2 miliardi di dollari in aiuti di Stato, e in cambio emetterà 730 milioni di azioni a favore del governo.

«Tutti i paesi del mondo dipendono dal loro vettore nazionale per servire gli interessi economici, quindi è assolutamente essenziale che i governi sostengano le compagnie aeree», ha concluso Al Baker rimandando il ritorno alla situazione pre-Covid addirittura a oltre il 2024, “se la seconda ondata dovesse arrivare”.