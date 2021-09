La prima stagione di Felix Hotel Olbia: new entry in Sardegna













Salgono a sei le strutture della nuova catena Felix Hotels, aperta in piena pandemia in Sardegna da Agostino Cicalò e Paolo Manca, quest’ultimo oggi alla vicepresidenza di Federalberghi nazionale.

L’ultimo albergo – il Felix Hotel Olbia, nato sulle ceneri dell’Hotel Royal, in viale Aldo Moro – è stato aperto ad agosto. Si è trattato di un soft opening con 45 camere su 69 e una piscina attiva, racconta il giornale locale La Nuova Sardegna.

«Inizialmente siamo partiti con poche prenotazioni, poi dopo tre giorni eravamo al completo. Ora la scommessa è rimanere aperti tutto l’anno con un albergo, un ristorante e la pasticceria bistrot per turisti e olbiesi», dichiara Manca.

In controtendenza con i dati nazionali sull’estate 2021, la struttura ha accolto «molti giovani e soprattutto più stranieri che italiani».

«Il 90% dei nostri clienti – racconta sempre l’imprenditore a La Nuova – ha usato la città come base per una parte della vacanza. Olbia dovrà puntare per il futuro a una stagione che duri da 6 a 8 mesi. Sarà però fondamentale dare servizi adeguati, non farsi trovare impreparati».