La prima fiera del cicloturismo in Italia apre i battenti a Milano













Turismo lento, mobilità dolce, innovazione e sostenibilità sono solo alcune delle espressioni usate per raccontare e presentare la Fiera del Cicloturismo, che si terrà il 12 e 13 marzo a Milano, presso la Fabbrica del Vapore. L’ingresso è gratuito con prenotazione online ed è aperto a tutti, dal principiante al professionista fino ai curiosi che vorrebbero provare questo nuovo modo di viaggiare e scoprire in compagnia o in solitaria.

Prima fiera nel suo genere in Italia e ideata da Pinar Pinzuti, la direttrice, ispirata dalla passione per la bici e le gite fuori porta con suo marito. L’idea nasce, oltre che dalla passione, anche dalla consapevolezza che nelle fiere dedicate al settore turistico manchi l’inclusione di questo tipo di turismo attivo basato sui viaggi in bici, che fattura 7,6 miliardi di euro l’anno. «La Fiera del Cicloturismo nasce per colmare questa mancanza di informazioni, per diventare il punto di incontro tra le destinazioni turistiche, i territori e i tour operator che si presenteranno a tutti coloro che vogliono provare un’esperienza nuova all’aria aperta – spiega Pinzuti – Questo evento non sarà però una fiera di biciclette: perché i protagonisti di una vacanza in bicicletta non sono le biciclette, componenti e accessori ma sono le persone e i paesaggi che attraversano».

La pandemia ha bloccato il lancio di questa fiera che avrebbe dovuto aver luogo due anni fa e per cui si era registrato il tutto esaurito, ma ora può finalmente prendere vita. Durante il secondo fine settimana di marzo, saranno presentati itinerari, pacchetti turistici, idee e workshop saranno varie regioni d’Italia, come la Sicilia e la Basilicata, e realtà straniere, come le spagnole Gran Canaria e la regione Valenciana, che hanno sponsorizzato il progetto. Saranno 50 tra operatori e destinazioni i partecipanti della fiera, creando spunti e ispirazione per professionisti del settore e per aspiranti turisti appassionati di bici.

La presentazione online, sui canali Facebook e YouTube, del 9 febbraio ha dato l’opportunità agli organizzatori e agli sponsor di spiegare l’importanza di questo tipo di turismo sempre più sostenibile, inclusivo ed economico. L’assessore al Turismo del Comune di Milano, Martina Riva, ha sottolineato l’entusiasmo della città di ospitare e patrocinare un evento come questo, che permette alla capitale economica e della moda italiana di potersi considerare sempre più attenta all’ambiente.

Significative ed evocative sono state anche le parole del consigliere di Atl Biella, Christian Clarizio, che ha detto: «L’importante è l’esperienza che stimoli tutti i sensi. Allora la bicicletta diventa il mezzo per antonomasia, veloce quando serve e lenta quanto basta».