La Polinesia francese allenta le restrizioni all'ingresso













Nuovo aggiornamento per le regole d’ingresso in Polinesia francese, che ora diventano più morbide a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica globale.

Dal 16 maggio 2022 per gli ingressi in Polinesia dall’Italia vigono le seguenti regole: ai passeggeri vaccinati non è più richiesto alcun test, bensì unicamente la prova del completamento del ciclo vaccinale; per i non vaccinati permane invece l’obbligo di tampone (Pcr effettuato da meno di 72 ore o antigenico da meno di 48 ore).

Inoltre, ai vaccinati provenienti da zone classificate arancioni è richiesta una dichiarazione attestante l’assenza di sintomi da Covid-19 e di non aver avuto contatti con casi positivi. Ai non vaccinati provenienti da zone arancioni, oltre alla dichiarazione di cui sopra è richiesto un documento attestante la sussistenza di un motivo imperativo e presentazione del relativo giustificativo alla compagnia aerea per andare in Polinesia francese.

Per i voli in transito via Usa c’è l’obbligo di rispettare la normativa statunitense.