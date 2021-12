La Plaza Premium Lounge di Fiumicino ottiene 5 stelle SkyTrax













La Plaza Premium Lounge di Roma Fiumicino è stata premiata da SkyTrax con il premio 5-Star Covid-19 Lounge Safety Ratings, la massima certificazione sulla sicurezza per il contrasto alla pandemia in corso.

La lounge del Terminal 3 dello scalo romano ha ricevuto il punteggio più alto per le misure messe in atto nel ridurre i rischi associati alla pandemia. Le valutazioni fatte hanno preso in considerazione i protocolli di sicurezza e igiene messi in atto dagli operatori, compresi quelli delle compagnie aeree, per garantire che le sale soddisfino i più elevati standard e offrano livelli di sicurezza avanzati per i viaggiatori e il personale.

«Siamo entusiasti di essere stati premiati da Skytrax con il punteggio più alto 5-Star Covid-19 Airline Lounge Safety. Salvaguardare la salute e il benessere dei passeggeri è di massima importanza per noi. In questi tempi senza precedenti spostarsi in aereo può essere stressante, ma grazie alla dedizione e all’impegno del nostro team nel garantire un ambiente igienico e sicuro è nostro auspicio che tutti i passeggeri possano viaggiare con maggiore serenità», ha dichiarato Analia Marinoff, general manager, Italia e Finlandia, Plaza Premium Group.

«Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento ottenuto da Plaza Premium – ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business Aeroporti di Roma – Perché rappresenta un segnale positivo e di speranza per il futuro. La pandemia ha colpito duramente tutti i settori ma in particolar modo il trasporto aereo. Per questo motivo dobbiamo garantire ai nostri passeggeri sempre il massimo della sicurezza e del comfort».