La Nuova Zelanda riapre da maggio agli italiani













La Nuova Zelanda riaprirà le frontiere dopo oltre due anni di chiusura. Lo stato insulare dell’Oceano Pacifico – che ha abolito anche la quarantena all’arrivo – tornerà ad accogliere i turisti internazionali (italiani compresi) dal 1° maggio, mettendo fine a uno dei più lunghi lockdown da Covid.

La riapertura della destinazione – che resta valida solo per i vaccinati e per i viaggiatori che come i nostri connazionali sono esentati dal visto – è stata annunciata dalla premier Jacinda Ardern.

I turisti degli altri Paesi, a cominciare da India e Cina, non potranno ancora entrare, a meno di specifici casi da valutare. Chi entra in Nuova Zelanda dovrà essere vaccinato e presentare un test Covid pre-partenza oltre che farne uno all’arrivo.

«Chiudere i nostri confini è stata una delle prime azioni che abbiamo intrapreso per bloccare il Covid – ha detto Ardern – Ma ora la riapertura sarà cruciale per la ripresa economica da qui alla fine dell’anno».