La nuova vita di Condor Airlines: il fondo Attestor acquisisce il 51%

Il fondo di gestione patrimoniale Attestor ha annunciato di aver acquisito il 51% delle azioni di Condor Airlines, mettendo così in sicurezza il futuro della compagnia aerea. Attestor investe 200 milioni di euro di capitale proprio e fornirà ulteriori 250 milioni di euro per modernizzare la flotta a lungo raggio di Condor.

Secondo gli accordi, infine, il restante 49% delle quote rimarrà alla SG Luftfahrtgesellschaft, che detiene le sue azioni per conto del governo federale tedesco e del governo dello stato dell’Assia. L’investitore avrà poi la possibilità di acquistare le restanti

azioni in un secondo momento. Inoltre, tutti i 4.050 posti di lavoro presso il vettore e la sussidiaria di manutenzione della compagnia Condor Technik, verranno mantenuti.

«Siamo orgogliosi di essere stati in grado di far capire ad Attestor il valore unico di Condor, un’azienda con un’esperienza lunga 65 anni nel fornire vacanze di qualità con un servizio eccellente – ha detto Ralf Teckentrup, ceo di Condor – La nuova partnership ci consentirà, insieme agli altri nostri partner del settore, di portare avanti la nostra visione di viaggi aerei sostenibili, lanciare prodotti innovativi e promuovere la trasformazione digitale».

Per Jan-Christoph Peters, fondatore e proprietario di Attestor: «Condor è un marchio forte con un modello di business comprovato in un mercato interessante. Dopo il successo della ristrutturazione, la posizione economica dell’azienda è altamente competitiva. Investendo in Condor, non stiamo solo creando le basi per un riavvio di successo, ma stiamo anche aprendo la strada allo sviluppo a lungo termine della società nella principale compagnia aerea charter europea. A tal fine, investiremo in modo sostanziale per modernizzare la flotta».