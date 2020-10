La nuova Thomas Cook riparte dall’accordo con Hotelbeds

La nuova Thomas Cook, appena tornata sul mercato come Ota, ha già un partner d’eccellenza: la banca letti Hotelbeds. Il colosso spagnolo, infatti, ha firmato un accordo strategico con Fosun International, la nuova proprietà cinese del marchio Thomas Cook. Nel dettaglio, i 180mila hotel in 140 Paesi nel mondo che fanno parte del portfolio Hotelbeds saranno ora disponibili per i clienti di Thomas Cook. Il nuovo brand lifestyle firmato Fosun, acquisito circa un’anno fa per 1 milioni di euro dopo il clamoroso crac, entra a far parte quindi dei circa 60mila partner travel trade di Hotelbeds.

León Herce, global sales director, sottolinea come Hotelbeds sia entusiasta di supportare il nuovo progetto di Thomas Cook, «noi abbiamo le giuste esperienze, tecnologie e relazioni con gli hotel per aiutare Thomas Cook ad attrarre nuovi viaggiatori. Ci aspettiamo una crescita dell’operatore e un suo ritorno tra i leader delle vacanze in Europa».

Per il nuovo t.o. di casa Fosun l’obiettivo è chiaro: «Vogliamo offrire ai nostri clienti la più ampia possibilità di scelta riguardo l’accomodation, e vogliamo farlo nella maniera più rapida senza passare dalla contrattazione diretta – ha detto Emma King, head of commercial product di Thomas Cook – La partnership con Hotelbeds ci dà accesso a un portfolio completo e competitivo in tutto il mondo».

Per il momento Thomas Cook può vendere viaggi e vacanze solo in dei Paesi che hanno il via libera da parte del governo Uk (la lista include Turchia, Italia e alcune zone della Grecia). «Aggiorneremo la nostra offerta non appena le restrizioni ai viaggi dovessero cambiare o dovessero essere cancellate», ha concluso King.