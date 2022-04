La nuova stagione della Francia tra sostenibilità e gastronomia













Dall’Occitania e il suo famoso foie gras, alle spiagge paradisiache dell’isola di Martinica. E ancora i castelli della Loira, Strasburgo e il suo centro storico sull’acqua, le attrazioni pittoresche della Costa azzurra e i piatti tipici dell’Alsazia. In totale 23 operatori francesi sono arrivati a Roma per partecipare al roadshow Francia 2022 e presentare con incontri one to one le novità, curiosità e proposte legate alla gastronomia, cultura e natura d’Oltralpe.

Durante la serata, organizzata all’Unaway Empire Hotel, gli agenti di viaggi presenti hanno potuto confrontarsi con gli operatori francesi, toccare con mano i servizi e l’offerta turistica e porre domande sia per il settore Mice che per quello leisure. La prossima settimana verrà poi organizzato un altro workshop, stavolta online, con l’obiettivo di raggiungere le adv nel resto d’Italia.

«Queste due giornate di formazione in presenza sono state un bel successo e dimostrano l’interesse dell’offerta turistica francese per il mercato italiano – ha spiegato Frédéric Meyer, direttore di Atout France per l’Italia e la Grecia – Ad oggi abbiamo organizzato 657 rendez-vous, di cui 457 fissati tra Milano e Roma e 200 online. Il roadshow serve, ancora una volta, a valorizzare la nostra destinazione, a far conoscere i nostri plus e gli eventi che si svolgeranno nei prossimi anni, dalla Coppa del mondo di rugby a quella di sci alpino, senza dimenticare i giochi Olimpici e Paralimpici in programma a Parigi nel 2024».

Nel corso dell’evento si è posto anche l’accento sul programma di formazione FrancExpert, un asset che da anni promuove la destinazione con dei moduli ad hoc. Per il 2022 si punta sul turismo slow e green, che consente di vivere esperienze di viaggio in maniera più consapevole, tanto che verrà attivato un nuovo modulo dedicato all’ecosostenibilità.

«Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agenti di viaggi che si impegnano nel nostro programma di formazione – ha aggiunto Meyer – Uno strumento utile che ci permette di far apprezzare l’offerta turistica francese». Ad oggi, tra le 401 adv iscritte al programma, tre della Capitale sono riuscite a raggiungere il livello tre stelle FrancExpert e sono state premiate nel corso del workshop: Benilde Ciarlo, dell’associazione viaggi del girasole; Marco Bonifazi, di Roman Holidays e Alex Poscignan, consulente Cartorange.