La nuova era di Disneyland Paris tra droni e sculture cinetiche













Nuovi spettacoli con luci e droni, Topolino, Minnie e i loro amici eleganti nei loro abiti iridescenti, dolci e gadget creati apposta per l’occasione e la voglia immensa di festeggiare un traguardo importante che promette di far divertire e regalare ore di felicità ai visitatori.

Il 6 marzo Disneyland Paris si prepara a celebrare così il suo 30° anniversario. “Una nuova era” recita il comunicato stampa inviato in tutto il mondo, che guarda anche alla innovazione e alla sostenibilità ambientale.

Era il 12 aprile del 1992 quando il parco aprì i battenti accogliendo grandi e piccini in un luogo magico, che oggi è diventato la prima destinazione turistica in Europa. Dagli inizi di marzo, dunque, i visitatori verranno accolti con un nuovo spettacolo che andrà in scena ogni giorno e più volte nell’arco della stessa giornata, nella Central Plaza di Disneyland Paris, proprio di fronte al castello della Bella Addormentata, più bello che mai dopo un’opera di restauro durata un anno.

Lo show coinvolgerà oltre trenta personaggi Disney e ballerini, con nuovi carri, una scenografia creata ad hoc e una colonna sonora in esclusiva. Al calare della notte, invece, i visitatori potranno assistere ad un nuovo spettacolare momento prima di Disney Illuminations. Durante il pre show Disney D-Light, ci saranno video- proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce e nebbia, mentre uno spettacolare aereo luminoso con 200 droni formerà il numero “30” nel cielo, con in sottofondo la colonna sonora “Un monde qui s’illumina”, registrata con una orchestra sinfonica presso gli studios di Abbey Road di Londra. Una esplosione di luci, musica e balli contagiosi che porteranno un tocco in più di magia intorno all’iconico castello.

Oltre ai festeggiamenti ideati appositamente per il 30° anniversario, i visitatori potranno continuare a sperimentare oltre 50 attrazioni per tutti i gusti, che siano amanti del brivido, appassionati di avventure o viaggi incantati, a scattare selfie con i personaggi Disney ed assistere agli spettacoli come Topolino e il Mago (inizio nella primavera/estate del 2022), La Fabbrica dei Sogni Disney Junior e Disney Stars on Parade, che finalmente torna dopo ben due anni di stop.

Tra le novità anche delle sculture cinetiche nei giardini incantati, posizionati di fronte al castello della Bella Addormentata, che prenderanno vita, celebrando la natura e i personaggi Disney e Pixar, trenta opere d’arte installate in dieci giardini tematici, mentre lungo la stazione di Main Street e i gazebo ci saranno sculture mobili retroilluminate, effetti luminosi e neon, e l’intero parco si colorerà dei toni scintillanti del blu e del viola.

Per celebrare un appuntamento così importante, nei ristoranti di Disneyland Paris e degli hotel Disney sarà possibile anche degustare piatti, dessert e cocktail preparati per l’occasione, come i macaron ispirati al 30° anniversario, e nei 63 negozi a tema ci saranno ben 350 nuovi prodotti con cerchietti, felpe, peluche scintillanti.

Per l’estate 2022 è attesa anche l’apertura del nuovo Avengers Campus, nel parco Walt Disney Studios. I supereroi della Marvel si riuniranno all’Avengers Campus, invitando i visitatori a prendere parte al nuovo, epico viaggio tra eroiche avventure e missioni da completare, per rafforzare ancora di più l’esperienza iniziata con l’apertura nel 2021 del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.