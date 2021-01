La Norvegia chiude tutti i confini per 15 giorni













La Norvegia ha annunciato la chiusura immediata per 15 giorni di tutti i confini nazionali (a partire dal 29 gennaio) per evitare la diffusione delle nuove varianti del Covid-19. «Da mezzanotte, ci saranno regole più strette per entrare nel territorio norvegese – ha annunciato la premier, Erna Solberg – Le frontiere saranno aperte solo per chi risiede regolarmente in Norvegia».

Sono vietati, quindi, gli spostamenti e gli ingressi via nave, aereo o treno, restano autorizzati solo i viaggi essenziali. L’ingresso sarà permesso solo ai residenti norvegesi che ritornano nel Paese e agli operatori sanitari, mentre per i lavoratori stranieri le porte rimarranno chiuse per tutte le due settimane.

Per i viaggiatori esenti dal divieto d’ingresso – secondo il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina – resta sempre in vigore l’obbligo di registrarsi, di presentare un certificato Covid-19 negativo, di sottoporsi a un test obbligatorio all’arrivo e di osservare la quarantena.

Il governo ha inoltre introdotto nuove restrizioni per circa un milione di persone che vive ad Oslo e nell’hinterland. Resteranno chiusi per 15 giorni anche tutti i negozi e i servizi non essenziali. Il Paese ha poco più di 5 milioni di abitanti e dall’inizio della pandemia ha registrato 61.594 casi e 556 decessi.