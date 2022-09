La nave più grande al mondo a rischio demolizione prima del debutto

Vale 1,2 miliardi di sterline, è la nave da crociera più grande del mondo – costruita per trasportare 9.000 passeggeri – e rischia la demolizione prima del varo ufficiale, a meno che non salti fuori un acquirente all’ultimo minuto.

La Global Dream II è stata costruita dalla società tedesca-Hong Kong MV Werften ed era quasi terminata quando la società ha dichiarato bancarotta all’inizio dell’anno. Il cantiere navale della compagnia a Wismar, nella Germania settentrionale, è stato chiuso e svenduto a Thyssenkrupp che lo utilizzerà per costruire navi militari.

Global Dream II è un’enorme nave lunga 342 metri, con 20 ponti, un parco acquatico e un cinema. È costata 1,2 miliardi di sterline, 200 milioni di sterline al di sotto del budget previsto, e da tempo cercava un acquirente che avesse a disposizione 900 milioni di sterline per salvarla.

Sarebbe, in termini di capacità passeggeri, la più grande nave da crociera del mondo, superando l’attuale record di Wonder of the Seas (6.988 passeggeri) di Royal Caribbean.

Al momento però l’acquirente non c’è e – secondo la rivista tedesca dell’industria crocieristica An Bord – è destinata a essere smantellata e svenduta. Sono già in vendita i motori e alcune parti, mentre lo scafo inferiore andrà all’asta.

La nave gemella Global Dream per ora rimane sul mercato e, anche se non è stata venduta, non si parla ancora di rottamazione.

In ogni caso, entrambe le navi sono attualmente nel cantiere navale tedesco, che dovrà essere liberato entro la fine del 2023.