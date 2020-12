La mossa di Lufthansa: i sedili diventano letto anche in Economy

Si chiama Sleepers’ Row il nuovo servizio offerto da Lufthansa anche ai passeggeri in Economy. Si tratta della possibilità, per chi compra un biglietto aereo con la compagnia, di riservare anche i due sedili vicini, in modo da rendere le tre poltrone un letto per sdraiarsi e dormire nei voli più lunghi.

Inoltre, oggi, con la necessità di distanziamento spinta dal Covid-19, diventa una soluzione che consente a ciascun passeggero di avere il proprio spazio aereo.

I viaggiatori riceveranno una coperta, un cuscino, un coprisedile e verrà offerto loro anche l’imbarco prioritario.

Per adesso l’opzione è disponibile per la rotta Francoforte-San Paolo (Germania-Brasile) e costa 260 dollari, che vanno aggiunti al prezzo del proprio biglietto.

Ma la compagnia non esclude che possa prendere piede anche per altre tratte, proprio per tenere i passeggeri a distanza l’uno dall’altro.

In passato una proposta simile l’aveva fatta Air New Zealand con l’Economy Skycoach nel 2011. Nel 2019, Airbus ha poi presentato in anteprima il suo Settee Corner, configurazione economica a tre posti come ispirazione per un sedile di lusso che occuperebbe meno spazio rispetto alla media di un posto in classe Business.