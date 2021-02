La montagna non riapre. E il governo scivola sulla neve













Draghi contro Draghi. L’appena costituito governo prende il via con una decisione che spacca la maggioranza, oltre ad abbattersi sull’economia turistica: la proroga dello stop elle attività sciistiche amatoriali fino prossimo 5 marzo, data di scadenza dell’ultimo dpcm. La decisione, che arriva a 24 ore dall’annunciata riapertura, è contenuta in un provvedimento del riconfermato ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. A preoccupare sono le varianti del Covid e i rischi assembramenti in montagna.

Stessi timori che hanno indotto Speranza, a mezzo ordinanza, a estendere le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e l’obbligo di test e isolamento per chi arriva dall’Austria, dove circola la variante sudafricana.

Una decisione drastica quella del ministro della Salute che si accompagna alla sua promessa di «compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori».

Sul piede di guerra la Lega con il leader Matteo Salvini che ha subito organizzato un mini summit con i suoi ministri: Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Erika Stefani (Politiche della disabilità) e soprattutto Massimo Garavaglia, il nuovo ministro del Turismo, il cui primo compito sarà incontrare sul territorio gli operatori dello sci e del turismo invernale.

«La montagna, finora dimenticata, merita rispetto e attenzione: che risposte si danno e in che tempi al documento predisposto dalle regioni? Non è solo questione di cifre: non è detto nemmeno che bastino i 4,5 miliardi richiesti quando la stagione non era ancora compromessa, probabilmente ne serviranno di più, a maggior ragione se ci sono altri stop. Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta, quando si reca un danno, il danno va indennizzato; già subito nel prossimo decreto», incalzano in una nota congiunta Giorgetti e Garavaglia.

Dura l’Anef, l’Associazione nazionale esercenti funiviari: «Dopo il 3 dicembre, il 7 gennaio, il 18 gennaio e il 15 febbraio, adesso la proroga al 5 marzo. Ormai la stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro di fronte a tutto quello che abbiamo speso per l’apertura annunciata, in vista della quale abbiamo assunto altro personale. I ristori siano immediati, altrimenti il comparto va in fallimento. Siamo il settore più penalizzato: da 12 mesi senza un euro di incasso ma con spese e stipendi da pagare. La cassa integrazione è arrivata a dicembre, da luglio lavoravamo per preparare l’inverno».

Forte reazione anche da parte degli albergatori che parlano di “doccia fredda”. «I danni sono drammatici, le aziende del settore si erano preparate alla riapertura, attesa da mesi e annunciata da diverse settimane, con acquisti e l’assunzione del personale», ricorda Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi, secondo cui «la marcia indietro dell’ultimo minuto con il blocco degli impianti prorogato al 5 marzo, nella pratica chiude con un nulla di fatto la stagione invernale 2020/21 che non ha mai potuto iniziare».

Grande l’amarezza tra le regioni dove l’economia della neve è più sviluppata. Per il presidente della Valle d’Aosta, Erik Lavevaz: «Una chiusura comunicata alle 19 della vigilia dell’apertura, prevista da settimane, dopo mesi di lavoro su protocolli, assunzioni, preparazione delle società, è sinceramente inconcepibile. Pur capendo le motivazioni sanitarie, la procedura non è sinceramente spiegabile e certamente non è un segno di rispetto e di correttezza di tutto il mondo economico che gira intorno alla montagna e allo sci. Sono molto amareggiato».

Su tutti il commento di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, che esprime «stupore e sconcerto, anche a nome delle altre Regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dalla annunciata e condivisa ripartenza».