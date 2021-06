La missione Fiavet rafforza l’asse Italia-Grecia per la ripartenza













Un vero e proprio asse istituzionale e operativo tra Italia e Grecia per la ripartenza del turismo outgoing è stato suggellato nel corso di una missione della delegazione italiana guidata dal ministero del Turismo e formata da Fiavet, Msc e Alitalia, con politici, personalità e agenti di viaggi accompagnati dai rappresentanti dell’Ente del turismo ellenico in un itinerario tra Atene a Skiathos.

Al convegno organizzato da Fiavet sull’isola di Skiathos si è poi collegato, per salutare ospiti e autorità, il ministro del Turismo greco, Haris Theoharis: «Le nostre due nazioni – ha detto – hanno nel turismo un comparto strategico e questa missione rafforza un patto fra Grecia e Italia per la cooperazione in vista di un’accoglienza sempre più sicura nel nostro Paese».

All’insegna della cooperazione anche la dichiarazione, in collegamento dall’Italia, del ministro del turismo Massimo Garavaglia che ha incontrato i ministri del turismo europei recentemente. «C’è una gran voglia di ripartire da parte di tutti, e finalmente ci siamo: il Green pass è in arrivo. Certo, avremmo preferito fosse arrivato prima, per accelerare la ripresa, tuttavia siamo soddisfatti di essere riusciti a mettere a punto un’intesa internazionale in un paio di mesi, anzi, lo considero un piccolo miracolo».

Il ministro italiano ha spiegato che il Green pass consentirà finalmente di ripartire in sicurezza: «Non è tutto a posto, ci sono tante regole da affinare, tanti angoli da smussare, ma da parte nostra c’è la volontà di rendere tutto il più semplice possibile».

Soddisfazione espressa dal presidente di Fiavet, Ivana Jelinic, tra i promoter dell’operazione: «Questo è l’inizio di una nuova stagione turistica, per la Grecia, per l’Italia e per il mondo intero. Noi siamo qui per dimostrare ai nostri colleghi e anche ai nostri cittadini italiani che si può tornare a viaggiare in sicurezza, per questo la collaborazione fra i nostri Paesi è fondamentale, per questo spero che l’Europa sappia intercettare questo essenziale bisogno, perché il turismo è per noi, greci e italiani, un bene primario».

Positive anche le reazioni delle autorità greche, tra cui la vice ministra del turismo, Sofia Zacharaki: «Abbiamo aperto le nostre braccia e garantiamo un’offerta turistica che poggia su due assi: la sicurezza e la ricchezza di esperienze turistiche». La vice ministra ha inoltre, sottolineato il progredire delle vaccinazioni in Grecia. Nell’isola di Skiathos, ad esempio, le vaccinazioni sono al 95% e si avviano verso la totalità, con l’accoglienza dei lavoratori stagionali che verranno vaccinati al loro arrivo con la monodose Johnson & Johnson.

Un benvenuto ad Atene è stato dato dal Segretario internazionale del turismo ellenico Dimitris Fragakis. «L’Italia è da tempo da tempo uno dei mercati più importanti per la Grecia, e la presenza di Fiavet a Skiathos, è un’ottima occasione per promuovere il nostro Paese che può offrire all’ospite italiano tutto quello che cerca». Mentre la presidente di Fiavet ha ringraziato in modo particolare il sindaco di Skiathos, Theodoris Tzoumas che nel suo intervento ha parlato di «un nuovo inizio, con un messaggio di ottimismo, ma anche di sostanza» e si è prodigato per un’accoglienza unica.

Presente sull’isola anche il governatore della Tessaglia, Kostantinos Agorastos e la direttrice dell’ente del turismo ellenico in Italia, Kyriaki Boulasidou, la quale ha presentato la nuova campagna dell’Ente ellenico del turismo “All I want is Greece”.

Incentrato sull’innovazione, le carenze del digitale, il valore incompreso del turismo, il discorso di Alessandro Cecchi Paone, anch’egli in Grecia nella missione. Nella delegazione era presente anche Nicola Bonacchi, vice presidente Italy Sales Alitalia che ha annunciato «sarà un’estate 2021 caratterizzata da un focus su Sicilia, Sardegna e Mediterraneo. Ed in Grecia verranno aperte nuove destinazioni tra cui Skiathos che da agosto sarà operativa con due voli la settimana».

Bonacchi si è poi soffermato sul volo Covid tested per New York che a breve sarà raddoppiato, mentre da agosto ripartirà la tratta su Tokyo. Ancor prima, a luglio, riprenderanno i collegamenti con Israele, essendosi tranquillizzata la situazione del Paese.

A completare il panel di operatori della filiera, Leonardo Massa, country manager Msc Crociere che ha annunciato un nuovo charter settimanale Alitalia verso Amburgo per le partenze di una crociera Msc in Nord Europa. «Un gesto forse un po’ folle, ma necessario nel quadro attuale. E nel prossimo inverno la programmazione della nostra compagnia crocieristica, oltre al Mediterraneo prevede l’Arabia Saudita con crociere Msc in partenza da Jeddah».