La migliore business class? Ce l’ha Singapore Airlines













È Singapore Airlines la compagnia aerea con il miglior servizio di business class con un punteggio di 9,57 su 10. Il riconoscimento è scaturito da un’analisi di mercato di TradingPlatforms.com, sito che ha promosso uno studio nel quale sono state messe a confronto le offerte di diversi vettori.

«Singapore Airlines ha una tradizione di 50 anni nel garantire ai propri clienti viaggi di lusso. È un vettore che comprende l’importanza del comfort per i viaggiatori d’affari e fa tutto il possibile per garantire loro un’esperienza salutare. L’obiettivo è far riposare bene i passeggeri», spiega Edith Reads, responsabile finanziario della piattaforma.

Tra le chiavi del successo della compagnia, sicuramente le sedute, di tipo Lazy Z e Sundeck. La prima, a culla, centra e bilancia il peso mentre sei seduto; la seconda, in posizione sdraiata, consente di allungare le gambe su un pouf. le poltrone si trasformano, poi, in letti matrimoniali e dispongono di testiera imbottita, biancheria, piumino e cuscini per il massimo comfort durante il sonno. Il passeggero, poi, ha a disposizione anche una consolle per riporre il laptop e porte per alimentare i dispositivi.

Altri plus sono la prenotazione in anticipo (il giorno prima della partenza) della portata principale del pasto di bordo e una selezione di ben 1.800 opzioni di intrattenimento in volo grazie al sistema KrisWorld.

Nella top ten dei migliori servizi business stilata da TradingPlatforms compaiono molte compagnie asiatiche. Qatar Airways ha conquistato il secondo posto con un punteggio di 9,29, seguita al terzo posto da Cathay Pacific di Hong Kong con un punteggio di 9 e al quarto da Turkish Airlines. Nella classifica figurano, poi, Etihad, Emirates, Virgin Atlantic, Delta, Air New Zealand e Japan Airlines.