La Metro5 di Milano sfreccia con l’Autodromo di Monza

Aci Milano e Metro 5 insieme per festeggiare i cento anni dell’Autodromo Nazionale di Monza. È questa la bella iniziativa presentata ieri alla fermata della linea 5 della metropolitana di Bignami. L’occasione è il centenario del Tempio della Velocità, progettato e costruito proprio dall’Automobile Club Milano nel 1922, che verrà celebrato ovviamente dal Gran Premio di Formula 1 in programma il prossimo 11 settembre.

L’occasione e il luogo non sono casuali, infatti la linea numero 5 della metropolitana milanese un giorno collegherà il capoluogo lombardo alla città di Monza. Durante l’evento è stato inoltre presentato un allestimento grafico a 360° di un convoglio, partito appunto dalla banchina della Stazione Bignami. Per un mese il treno della linea lilla sarà quindi allestito da grafiche commemorative dei cento anni dell’Autodromo brianzolo, come la stessa Stazione Bignami.

Alla conferenza stampa, con taglio del nastro di rito per il convoglio speciale, erano presenti l’assessore della Regione Lombardia alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, l’assessore all’Ambiente di Monza Giada Turato, il presidente dell’Automobile Club Milano Geronimo La Russa, l’amministratore delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano e il presidente dell’Autodromo Nazionale di Monza Giuseppe Redaelli.

«Il centenario dell’Autodromo è l’occasione per rimarcare il valore di questa eccellenza lombarda. In quest’ottica – ha commentato l’assessore Terzi – il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza realizzerà una nuova “strada dello sport“, un progetto importante per il quale Regione Lombardia ha stanziato circa 283 milioni di euro. Una grande attenzione per il territorio da parte di Regione che attraverso il Piano Lombardia ha previsto ulteriori 20 milioni per la compatibilizzazione dell’intervento della M5 con i principali nodi di interscambio tra la stazione Fs, l’autostazione bus e il Polo istituzionale di Monza. L’obiettivo è agevolare la mobilità nel segno dell’intermodalità ferro-gomma e del trasporto sostenibile».

Soddisfatto anche l’ad di Metro 5, Serafino Lo Piano, che si è detto entusiasta per la nuova collaborazione in occasione dei cento anni dell’Autodromo di Monza: «M5 – ha ricordato – ha nel proprio dna l’attenzione per tutto ciò che rappresenta il movimento, la dinamica e l’energia, concetti che lo sport valorizza al massimo. Per noi è motivo di orgoglio puntare alle eccellenze del territorio e sostenere lo sport, che ha anche un ruolo da protagonista nel turismo del nostro Paese».