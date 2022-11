La mega alleanza Alpitour-Arabia Saudita

Se l’Arabia Saudita – si è detto più volte – sarà la regina del nuovo travel, il leader del turismo italiano Alpitour World non poteva che scendere in campo al suo fianco. È un’operazione imponente quella avviata al Wtm London con lo “start” a una collaborazione pluriennale che in concreto vede, da dicembre, l’ingresso della meta in programmazione con itinerari up level.

Un vero e proprio accordo bilaterale in cui i due attori “si sono impegnati – spiega una nota dell’azienda – in una sinergia di lunga durata per promuovere la conoscenza e l’interesse verso questo territorio dalle grandi potenzialità, consolidare la brand awareness del Paese e sviluppare programmi di viaggio ad hoc per incentivare le partenze e l’ospitalità verso i nuovi visitatori”.

Il via ufficiale all’operazione è arrivato proprio a Londra, nella fiera che vedeva l’Arabia Saudita premier partner per il secondo anno di fila. Nella cornice di ExCel è stato siglato, dunque, un memorandum d’intesa – che si tradurrà in un piano di lavoro per favorire nei prossimi anni nuovi flussi di viaggiatori verso la destinazione – alla presenza del presidente e ceo di Alpitour World, Gabriele Burgio, del direttore generale tour operating della stessa Alpitour, Pier Ezhaya, e del ceo di Saudi Tourism Authority, Fahd Hamidaddin.

«Siamo lieti di intraprendere il percorso con Saudi Tourism Authority, con cui condividiamo una visione strategica per lo sviluppo dell’Arabia Saudita, un Paese meraviglioso che può offrire grandi opportunità al turismo internazionale – commenta Burgio – Alpitour World è da sempre pioniere nella promozione di mete dall’elevato potenziale, per questo già da questa stagione presenteremo viaggi high level attraverso il brand Turisanda1924. Un primo tassello che speriamo di ampliare nel prossimo futuro con una maggiore e diversificata programmazione che andrà a rafforzare lo sviluppo del turismo in questo territorio».

«L’Arabia Saudita è tra le destinazioni più promettenti al mondo, sconosciuta, unica e inaspettata», ha aggiunto Fahd Hamidaddin. «L’offerta turistica saudita – ha sottolineato – è incomparabile per ampiezza e varietà: una natura incontaminata, paesaggi disparati, un’affascinante cultura e un tessuto di eventi e iniziative in rapida crescita, oltre a un’autentica ospitalità. Siamo nel pieno di una grande trasformazione, a piena velocità e su vasta scala e stiamo cercando i partner giusti per coinvolgerli e renderli partecipi di questo viaggio. Questa partnership con Alpitour World, il più grande Gruppo turistico in Italia, sarà fondamentale per aiutarci a costruire la nuova immagine della destinazione per il viaggiatore italiano e per permetterci di accedere a una vasta rete di distribuzione con visibilità sia sul trade, sia verso il consumatore».

Già per la stagione 2022-23 Alpitour World ha realizzato itinerari veicolati attraverso i due marchi high level del Gruppo. Turisanda1924, in particolare, inserisce in programmazione due tour: “Voyager Saudi”, da Jeddah a AlUla passando per Medina, della durata di sei giorni, e “Voyager Saudi Arabia & Riyadh”, da Jeddah a Riyadh passando per Medina e AlUla, di otto giorni. A questi si unisce “Principi del Deserto” di Made by Turisanda: nove giorni con guida esperta alla scoperta dei siti storico-archeologici più inediti.

E questo è solo l’inizio di una storia destinata a durare molto, ma molto a lungo.