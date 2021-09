La Malesia riceve due premi ai Pata Gold Awards 2021













Doppio premio per la Malesia ai Pata Gold Awards, quest’anno in formato virtuale. La destinazione del sud-est asiatico ha vinto nella categoria Print Marketing Campaign e Heritage con la Langkawi Development Authority (Lada).

Il calendario da tavolo 2021 di Tourism Malaysia – a tema Dive Into Your Dreams – Malaysia 365 Days – evoca la bellezza naturale della destinazione, tra mari blu, tramonti multicolori e mistiche foreste pluviali. L’idea è di ispirare i futuri viaggiatori nella scelta della loro prossima vacanza nel Paese, lontano dalla frenesia delle città. Il calendario, inoltre, ritrae lo sforzo dell’ente in campo digital, incorporando anche le sue piattaforme con codici Qr.

Lada ha invece vinto l’Heritage Award con il progetto Langkawi Unesco Global Geopark: The Diverse Heritage of Kubang Badak Biogeotrail. Essendo il primo geoparco mondiale Unesco nel sud-est asiatico, Langkawi non promuove solo spiagge idilliache, ma anche una comunità ricca di cultura e patrimonio.