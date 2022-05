La Malesia promuove Terengganu tra spiagge, foreste pluviali e tribù













Terengganu è sulla costa orientale della Malesia, tra le mete predilette dagli italiani come dimostra il numero sempre crescente degli arrivi.

Prima della pandemia sono stati registrati 23.238 arrivi nelle isole Terengganu, un record per quanto riguarda i numeri legati al turismo internazionale. Nel 2019 la Malesia ha accolto 54.710 turisti dall’Italia.

Per le restrizioni Covid, la regione del sud-est asiatico è rimasta chiusa per due anni, fino al 1° aprile 2022, per poi il 1° maggio abolire anche i test molecolari e rapidi con le procedure d’ingresso favorite ulteriormente. Per gli over 60 è necessaria anche la terza dose di vaccino. E, qualora si contragga il Covid durante il soggiorno, è sufficiente sottoporsi a una quarantena di 4 giorni.

Cosa ci aspetta? La Malesia annovera spiagge mozzafiato e foreste, ma anche cultura e tradizioni differenti e affascinanti. Le foreste pluviali tropicali costituiscono il secondo polmone verde del mondo ed è possibile visitare le oltre 20 tribù indigene presenti.

Piove soltanto da novembre a marzo, per il resto dell’anno ci si può godere la natura ma il turista deve aspettarsi anche architetture futuristiche come Merdeka, la seconda torre più alta al mondo con i suoi 680 metri e 118 piani, che sta per essere completata a Kuala Lumpur.

Altro punto di forza è la cucina, caratterizzata da tante influenze e particolarmente apprezzata da vegetariani e vegani.

Nel Terengganu c’è anche la spiaggia più lunga della Malesia (224 km), ma anche il lago artificiale più ampio con 340 isolette che in origine erano colline. Setu Wetlands, uno dei più ricchi terreni umidi, è composto da 9 ecosistemi, 3 bacini fluviali e una laguna di 14 km.

Esempio massimo di cultura è il Terengganu State Museum Complex. Ma soprattutto è in questa regione che si trovano le più belle isole del Paese: Pulau Redang, Pulau Perhentian e Pulau Lang Tengah.