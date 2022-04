La Malesia apre tutto: stop a test e restrizioni Covid













Dopo aver riaperto ad aprile i confini ai turisti internazionali, ora la Malesia abbandona tutte le restrizioni Covid. Dal 1° maggio, infatti, sono aboliti sia i test Covid-19 per i viaggiatori completamente sia l’obbligo di mascherine all’aperto. Non saranno più obbligatori, quindi, tutti i protocolli legati ai test pre-partenza e all’arrivo per i viaggiatori completamente vaccinati, per chi ha contratto un’infezione da Covid-19 da 6 a 60 giorni prima della data di partenza, e per i ragazzi di età pari o inferiore a 12 anni.

Tutti coloro che non sono completamente vaccinati dovranno, invece, continuare a sottoporsi ai test e osservare una quarantena obbligatoria di cinque giorni. Infine, l’assicurazione di viaggio non sarà più un prerequisito per l’ingresso degli stranieri nel Paese.

Per i turisti che viaggiano in Malesia, inoltre, non sarà più richiesto il check -in tramite l’app di tracciamento MySejahtera e anche le persone non completamente vaccinate potranno entrare nei locali.

Le persone che risultano positive a un test Covid-19 mentre sono in vacanza o all’ingresso nel Paese, potranno uscire anticipatamente dal periodo obbligatorio di quarantena se il test Rtk-Ag del quarto giorno, effettuato sotto supervisione professionale, sarà negativo.

In Malesia l’uso delle mascherine rimane obbligatorio negli spazi chiusi, compresi i centri commerciali e i mezzi pubblici e resta solo raccomandato l’utilizzo delle mascherine all’aperto nei luoghi affollati.