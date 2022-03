La Malesia allenta le restrizioni e apre Langkawi ai turisti













Cambiano le regole per entrare in Malesia, Lankawi apre al turismo. Dal 3 marzo sono state eliminate le precedenti misure di sicurezza, la quarantena e il tampone quotidiano, per i visitatori che entrano in Malesia utilizzando uno dei tre protocolli di viaggio autorizzati: Langkawi International Tourism Bubble (LITB), Air and Land Vaccinated Travel Lane (VTL) e One Stop Center (OSC) per i visitatori d’affari a breve termine.

Per quanto riguarda in particolar modo Langkawi, eletta a porta turistica per il Paese, ora è possibile soggiornare 5 giorni qui e poi uscire alla scoperta del resto della Malesia. Resta comunque in vigore l’obbligo di test PCR due giorni prima della partenza e immediatamente dopo l’arrivo.

«Viaggiare in Malesia è facile con l’aggiornamento del protocollo SOP, relativo al programma Langkawi International Travel Bubble – ha detto Libra Lee Haniff, direttore tourism Malaysia Paris, responsabile anche per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo – Non ci sono più test Covid 19 su base giornaliera, i turisti devono solo sottoporsi al test PCR prima della partenza e all’arrivo. Con un risultato negativo, possono quindi vivere liberamente la propria esperienza a Langkawi e,dopo 5 giorni (per quelli che hanno già effettuato il richiamo vaccinale), si può uscire da Langkawi e visitare altre destinazioni malesi».

Segnali importanti di riapertura per la destinazione che manifestano la voglia di tornare ad accogliere il turismo e tornare alla normalità.