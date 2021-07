La Lituania allenta le restrizioni per l’ingresso dei turisti internazionali













Maglie più larghe per l’ingresso in Lituania. La destinazione ha allentato le limitazioni in entrata, a seguito delle ultime indicazioni dell’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr). Già dal 7 luglio, i viaggiatori provenienti dai Paesi arancioni (giallo) e verdi negativi al test Covid-19 possono visitare la Lituania senza obbligo di autoisolamento all’arrivo, mentre ai visitatori degli stessi Paesi che hanno completato il ciclo di vaccinazione o che sono guariti non è richiesto di sottoporsi al test.

All’orizzonte, a detta di Lithuania Travel, un’estate in piena attività per le aziende del settore turistico. «Visto che la quarantena è stata abolita, siamo finalmente in grado di accogliere i visitatori che soddisfano i criteri dell’Ecdc: un passo avanti che prevediamo contribuisca significativamente alla ripresa dell’industria turistica. In Lituania si può ora viaggiare senza problemi», ha sottolineato Inga Valentonienė, responsabile prodotto turismo e marketing dell’agenzia.

Il turismo pre pandemia in Lituania generava un giro d’affari superiore a 977,8 milioni di euro l’anno. Considerato anche che la maggior parte di attrazioni turistiche sono ora aperte, i visitatori possono facilmente tornare alla scoperta del Paese con minime limitazioni relative agli eventi al chiuso e all’uso delle mascherine.

Dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina un aggiornamento degli obblighi generali per l’ingresso in Lituania prevede che tutti i viaggiatori debbano “compilare online, nelle 48 ore prima della partenza (e non prima), il modulo reperibile al link keleiviams.nvsc.lt/en/form e presentare al vettore, prima dell’imbarco, il relativo codice QR oppure, in caso di viaggio con un proprio mezzo di trasporto, presentarlo al punto di frontiera o di controllo”.