La Grecia verso il ritorno dei turisti a luglio

Un sogno trascorrere le vacanze estive in Grecia? Forse no. Se tutto va secondo i piani, infatti, con la riapertura progressiva delle attività anche i turisti potranno tornare sulla destinazione già dal 1° luglio, «seguendo modelli differenti rispetto agli standard normali», sostiene il primo ministro Kyriakos Mitsotakis.

«L’esperienza turistica sarà differente – dichiara Mitsotakis alla Cnn – E molto, ovviamente, dipenderà dal declino della diffusione della pandemia. Ma in condizioni di ripartenza, nulla vieta di vivere un viaggio in Grecia comunque entusiasmante».

Aprire le frontiere significa esporsi al rischio potenziale di contagio da Covid-19, ma Mitsotakis auspica «un netto miglioramento dei regimi di controllo del virus». La richiesta è «un piano internazionale, o almeno europeo, che stabilisca gli stessi protocolli di viaggio per tutti i Paesi. Suppongo che le persone saranno testate prima di salire su un aereo, non dopo che arrivano qui. Se tutto va come deve andare, il Paese (che nel turismo conserva circa il 12% del Pil, ndr) è pronto a riaccogliere i viaggiatori da luglio».