La Grecia spinge sui city break con Greekend













Con la sua nuova campagna turistica, l’Ente del turismo ellenico presenta i Greekend in Grecia, cioè il modo in cui i greci si godono i fine settimana nelle città del Paese, invitando tutti (italiani compresi) a viverlo in un breve ma appagante city break.

La campagna (GUARDA IL VIDEO), dal nome “Cosa c’è di meglio del weekend? I Greekend ovviamente!” esalta il bel tempo, le piccole distanze e le mille proposte di cibo e divertimento 24 ore su 24 che permettono ai greci di trascorrere quasi tutto il fine settimana fuori casa, girando da una parte all’altra delle città, dal mare ai centri storici, dalla mattina alla sera.

Un invito, quello della Grecia, rivolto a tutti i viaggiatori, per un greekend ad Atene, Salonicco o in altre grandi città greche, piene di sole, mare, sapori, storia, arte, intrattenimento e shopping.