La Grecia riapre: le faq dell’Ente per il turismo













Con una serie di faq, ovvero risposte a domande ricorrenti a cui il nostro governo ci ha abituato, la Grecia fa chiarezza sulla riapertura della destinazione al travel in questa primavera-estate 2021. Riportiamo di seguito i contenuti trasmessi dalll’Ente ellenico per il turismo.

Quali sono le regole per viaggiare in Grecia?

La destinazione è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori dall’estero, applicando protocolli avanzati di protezione sanitaria. Nel 2021, il turismo greco è pronto a operare con la massima sicurezza possibile, per i turisti, i dipendenti e per ogni persona che operi nel settore turistico. Innanzitutto non è più richiesto l’isolamento (quarantena) per i visitatori provenienti dall’estero. Tuttavia, l’ingresso in Grecia sarà consentito alle seguenti condizioni:

Presentando un certificato di vaccinazione rilasciato da un autorità competente nel Paese di origine del viaggiatore.

Al posto del certificato di vaccinazione, il turista può mostrare un test Pcr negativo effettuato fino a 72 ore prima del viaggio.

Allo stesso tempo, massimo 24 ore prima del viaggio, ogni turista deve aver compilato l’apposito documento Plf.

Entrando in Grecia, i visitatori saranno sottoposti a test casuali. Qualora un turista risultasse positivo al Covid-19, sarebbe temporaneamente ospitato in un hotel in isolamento. Se il rilevamento avvenisse sul confini terrestre, non sarebbe permesso l’ingresso nel Paese.

Che misure di sicurezza sono applicate alle persone che lavorano nel turismo?

I dipendenti del settore turistico greco sono stati tutti vaccinati. Inoltre, fino all’atto di vaccinazione, questi dipendenti sono obbligati a sottoporsi a un test settimanale.

Quali vaccini di Paesi terzi sono riconosciuti?

La Grecia riconosce come vaccinato ogni visitatore che esibisce un certificato di vaccinazione con formula anti-Covid proveniente da Paesi terzi, cioè al di fuori dell’Ue e degli Stati Uniti. Di seguito l’elenco dei vaccini accettati: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Che norme si applicano per i voli internazionali?

Nella prima fase dell’apertura del turismo greco, le restrizioni ai voli Ue saranno revocate, così come da un numero limitato di altri Paesi (Usa, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Serbia e Israele, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Thailandia, Ruanda e Singapore). Inizialmente, saranno operati voli solo da alcuni aeroporti (Atene, Salonicco, Rodi, Kos, Chania, Heraklion, Santorini, Mykonos e Corfù). Da metà maggio in poi, nel quadro dell’apertura generale dell’industria del turismo, tutti gli aeroporti internazionali del Paese potranno accogliere voli dall’estero.

Quali regole si applicano ai viaggi via terra?

Durante la fase iniziale dell’apertura opereranno due stazioni di ingresso dalla Bulgaria (Promachonas e Nymfaia).

Che regole sono in vigore per i collegamenti in traghetto?

Già dal 19 aprile, la quarantena è stata revocata per chi arriva in traghetto nei principali porti (Patrasso, Igoumenitsa).

I visitatori come possono spostarsi da o verso il loro hotel?

Finché sarà vietato viaggiare tra regioni, gli ospiti potranno spostarsi dall’aeroporto all’alloggio che hanno prenotato mostrando il voucher dell’hotel.

Che regole dovranno seguire gli ospiti durante il loro soggiorno?

Durante il loro soggiorno in Grecia, anche i visitatori dovranno seguire tutte le misure di prevenzione previste per i cittadini greci.

Sono previsti protocolli relativi alle attività turistiche?

Per tutte le attività, i trasporti e le visite ai luoghi di interesse, si applicheranno gli stessi protocolli del 2020, con qualche piccola modifica. Questi protocolli si sono dimostrati efficaci e saranno aggiornati in base alle condizioni epidemiologiche. Il ministero del Turismo e l’associazione albergatori della Grecia forniranno una certificazione a tutti gli alloggi che li applicano. Inoltre, verrà fornito materiale formativo ai dipendenti, al fine di garantire la corretta applicazione delle misure di prevenzione dal Covid-19.

Ci saranno hotel per la quarantena?

Il piano per l’apertura del turismo greco prevede hotel per l’isolamento (quarantena) vicino a ciascun punto d’ingresso nel Paese, così come in altri luoghi strategici. Così sarà predisposta un’adeguata rete di sicurezza per la gestione dei casi, oltre alla diagnosi precoce sui turisti in arrivo dall’estero.

Che regole si applicano per i minori?

I bambini di età inferiore ai 5 anni non saranno tenuti a sottoporsi a un test Pcr.

Quando sarà consentita la partenza e l’arrivo di yacht privati e da quali Paesi?

La partenza e l’arrivo degli yacht (tranne quelli provenienti da Albania e Turchia) saranno consentiti dal 3 maggio in poi, con alcune limitazioni, mentre si applicheranno gli stessi termini e condizioni sia per i cittadini greci che per quelli stranieri.

Quali sono le regole per le navi da crociera?

Entro il 3 maggio sarà consentita la “crociera blu”, cioè itinerari senza soste intermedie nei porti durante il viaggio. La piena apertura, il 14 maggio, porterà alla completa rimozione dei divieti per le crociere, pur applicando sempre protocolli molto rigidi.

Cosa succede se il Paese del visitatore richiede un test al ritorno?

È possibile eseguire esame Pcr o test antigenico direttamente nel luogo in cui ogni ospite soggiorna, affinché i turisti possano tornare in piena sicurezza nel proprio Paese.

Che prevede l’organizzazione di conferenze e convegni?