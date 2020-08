La Grecia diventa destinazione preferita di Ectaa

In un momento di crisi che sta sconvolgendo l’industria del turismo, l’Organizzazione nazionale greca del Turismo (Gnto) e l’Ectaa hanno firmato un accordo per rendere la Grecia la destinazione preferita dell’associazione europea degli agenti di viaggi e tour operator per il secondo semestre 2020.

Con questo accordo Ectaa e Gnto si impegnano a riportare il turismo in Grecia e aiutare le imprese a prosperare di nuovo.

Ectaa promuoverà la Grecia come sua destinazione preferita tra i 70.000 agenti di viaggi e tour operator in tutta Europa, evidenziando la diversità dei prodotti di viaggi e turismo che la terraferma e le isole hanno da offrire, che vanno dai siti Patrimonio mondiale dell’Unesco alla natura bellissima, dalla vivace scena culturale alla gastronomia raffinata e alle sedi per conferenze e riunioni.

Ectaa favorirà anche le relazioni tra gli agenti di viaggi europei e gli operatori turistici con le società di gestione delle destinazioni locali e altri partner.

L’obiettivo è coltivare l’immagine del Paese come una delle destinazioni più sicure e attraenti d’Europa. Inoltre, la Grecia avrà l’opportunità di dimostrare che migliora continuamente gli standard per un turismo più sostenibile.

Molte azioni sono previste fino alla fine dell’anno. Da segnalare il webinar del 23 settembre 2020 sulle opportunità offerte dai nuovi modelli di viaggio per il mercato greco.

Inoltre, l’Ectaa terrà la sua assemblea generale annuale l’8 e il 9 ottobre proprio ad Atene. Un’occasione per i delegati nazionali per conoscere le misure volte a rendere l’esperienza turistica sicura e piacevole nelle destinazioni e iniziare a ragionare su eventuali futuri congressi di agenti di viaggi e tour operator in Grecia.

Il presidente dell’Ectaa, Pawel Niewiadomski, ha dichiarato: «Credo che questo accordo porterà vantaggi reciproci alle due parti e promuoverà forti relazioni tra gli agenti in entrata greci e i nostri membri. Considerando l’attuale periodo difficile, siamo fiduciosi che questa cooperazione sarà un catalizzatore positivo per riportare il turismo in Grecia».