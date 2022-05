La Grecia abolisce il green pass













Ulteriore passo in avanti verso la fine delle restrizioni di viaggio Covid per la Grecia. Dallo scorso primo maggio, infatti, il Paese ha abolito il green pass come requisito per entrare nel Paese per tutti i turisti.

Secondo la nota dell’Ente nazionale ellenico per il turismo, infatti, non è più richiesto il certificato di vaccinazione o di guarigione dal Covid sia per entrare nel Paese sia per accedere ai luoghi all’aperto o al chiuso all’interno di tutta la Grecia. D’ora in avanti non sarà più richiesto nemmeno il risultato negativo di un tampone per i non vaccinati.

L’unica norma che resta in vigore per cittadini e turisti è quella che obbliga di indossare la mascherina nei luoghi alò chiuso, compresi tutti i voli nazionali e internazionali e anche nelle aeree aeroportuali. Inoltre, la capienza di ristoranti, discoteche, sale divertimento, supermercati e negozi è stata portata al 100%.

Già lo scorso 4 marzo, infine, la Grecia aveva annullato la compilazione del Plf. Con questa ulteriore mossa il Paese ellenico si prepara alla stagione estiva e si candida ad essere la top destination del Mediterraneo puntando sia sull’abolizione di quasi tutte le norme Covid (e la loro corretta e tempestiva comunicazione) al mercato; sia sulla competitività dei prezzi rispetto agli altri Paesi (Italia in primis).