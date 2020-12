La gold list di Condé Nast Traveller: Costiera amalfitana e Roma top 2021

Ogni anno i redattori di Condé Nast Traveller Uk stilano la lista dei loro hotel preferiti nel mondo. In questo 2020 così particolare, hanno deciso di “allargare gli orizzonti” e includere esperienze che hanno considerato veramente eccezionali: crociere, voli, ristoranti, bar e destinazioni. Così è venuta fuori una Gold List del 2021 sulla base delle esperienze e dei desideri personali di ogni singolo redattore.

WASHINGTON DC. La lista parte con Washington Dc, suggerita dalla redattrice Corina Quinn che scrive: «La città ha tutto, su una scala molto gestibile, che apprezzo. Per quanto riguarda gli hotel, ci sono i luoghi di ritrovo del Vecchio Mondo – il Willard Intercontinental e gli Hay Adams – e quelli eleganti come il Dupont Circle e il Thompson. Salterò i bar e i ristoranti perché impiegherei troppo tempo, ma le opzioni sono infinite. I 17 musei che compongono lo Smithsonian sono tutti a ingresso gratuito. E c’è un aeroporto internazionale all’interno dei confini della città che ti fa atterrare proprio in centro, dove hai accesso ad ampi quartieri da esplorare. Infine, non bisogna trascurare il Rock Creek Park, il Mall e Haines Point, dove ha sede il National Park Service».

KAUAI, HAWAII. «Quando le temperature iniziano a scendere, il mio desiderio di tornare a Kauai aumenta – scrive la redattrice Jessica Puckett – È la sua natura sbalorditiva ad attrarmi, infatti, è conosciuta come l’Isola Giardino delle Hawaii, ed è sicuramente all’altezza del nome. Foreste pluviali e sentieri escursionistici si alternano alla costa frastagliata di Ne Pali e il Waimea Canyon, il cui splendore rivaleggia con quello del Grand Canyon».

ROMA. Erin Florio sogna l’Italia e nello specifico Roma, «l’unico posto al mondo dove tornerei invece di vedere un posto nuovo. Amo i suoi difetti, il suo ego fuori luogo, il fatto che sia così imperfetta eppure abbia questo atteggiamento di non curarsi perché è il luogo che ha dato tutto al mondo e ora non gli deve nulla. Ma, nonostante tutto questo, o forse proprio per questo, Roma è il posto più bello».

ISOLA DI WAIHAKE, NUOVA ZELANDA. Da Roma, la redattrice fa un volo pindarico in Nuova Zelanda solo per trascorrere un solo giorno sull’isola di Waiheke: «Le sue spiagge di sabbia dorata, le cantine e le colline punteggiate di pecore ne fanno un quadro, e tutto a solo un viaggio in traghetto da Auckland. La mia giornata da sogno si conclude con un bicchiere di syrah al vigneto Man o War, sulla costa settentrionale dell’isola, con vista sul Golfo di Hauraki».

PHILADELPHA. «C’è davvero qualcosa di speciale in Philadelphia – sostiene la redattrice Betsy Blumenthal – Un posto in cui torno sia nei sogni a occhi aperti che nella realtà è Fairmount Park, dietro il famoso museo d’arte, e il sentiero lungo miglia che traccia un cerchio attorno a quella parte del fiume Schuylkill. Penso al mercato italiano e al suo piccolo mondo di venditori, ai mosaici che luccicano al sole, al caos digeribile di Chinatown, alle belle case a schiera fatiscenti che parlano della promessa di uguaglianza che non abbiamo ancora raggiunto come paese. Spiritualmente, è la mia città».

PERÙ. «In quest’epoca di allontanamento sociale, ho desiderato le Ande peruviane – scrive il redattore Jesse Ashlock – Chiunque le abbia visitate può probabilmente indovinare il motivo. Non è solo la bellezza delle persone, della cultura e del cibo, ma il senso di calma che deriva dall’essere tra quelle montagne che perforano quel cielo sconfinato».

ST. BARTS. «Con le sue baie private e i ristoranti nascosti in un vicolo a Gustavia o affacciati sul mare rosa-argento della spiaggia di Saline al tramonto, St. Barts è per me una delle mete più romantiche», scrive la redattrice Rebecca Misner.

COSTIERA AMALFITANA, ITALIA. «Quando io e il mio compagno ci siamo fidanzati alla fine di dicembre del 2019, dopo quasi 12 anni insieme, sapevamo che volevamo rinunciare ad alcuni degli artifici dei grandi matrimoni americani e abbiamo iniziato a pianificare una cerimonia autunnale sulla Costiera amalfitana. Abbiamo in programma di scambiare i voti il prossimo autunno durante l’ora d’oro con il mar Tirreno che fa da sfondo, prima di sederci e mangiare aragosta alla griglia e fette di pan di spagna foderato di crema chantilly, accompagnata dal limoncello», ha fantasticato Betsy Blumenthal.