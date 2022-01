La Giordania riparte dalla sua nuova identità: “Il Regno del Tempo”













A Expo Dubai, durante una conferenza stampa sui viaggi e la connettività il ministro del Turismo e delle Antichità della Giordania, Nayef Hamidi Al Fayez, e dal direttore generale del Jordan Tourism Board, Abdul Razzaq Arabiyat, hanno annunciato la nuova strategia nazionale del turismo della Giordania.

Il ministro del Turismo è intervenuto durante la conferenza sulla strategie nazionali più importanti del turismo giordano, strategie che sono state lanciate di recente per contribuire positivamente alla ripresa del settore turistico e ad aiutarlo ad affrontare le ripercussioni della pandemia, sottolineando che la strategia è stata inaugurata nel 2020 ma a causa della pandemia ha ritardato il suo lancio fino a quando non verranno aggiunti apportati alcuni aggiustamenti per far fronte alle nuove circostanze dovute al Covid.

Al-Fayez ha sottolineato le misure adottate dal governo che consistevano in quattro fasi da affrontare: risposta, ripresa, riavvio e riforme, sottolineando che il ministero sta lavorando per sfruttare le opportunità per aumentare il numero di turisti che arrivano nel Regno in modo ponderato e graduale e in linea con la situazione epidemica. Al-Fayez ha sottolineato gli sforzi incessanti della Giordania attraverso il turismo domestico per potenziare le comunità, rafforzare le Pmi e mitigare i danni arrecati al settore dal Covid.

Da parte sua, il direttore generale del Jordan Tourism Board ha rivelato la nuova identità turistica, Il Regno del Tempo, e le espressioni più importanti espresse dalla storia e dalla civiltà che si estende dagli albori della storia in Giordania, e che ha lasciato le sue tracce nel corso degli anni, dai nabatei ai romani, bizantini, aramaici, edomiti e arabi.

Ha sottolineato l’intenzione dell’autorità di continuare a promuovere il Regno per attirare il maggior numero possibile di turisti. Il settore del turismo è un settore economico efficace che contribuisce ad aumentare il pil dei paesi e l’occupazione oltre ad aumentare le riserve di valuta forte, dove la Giordania è una delle principali destinazioni turistiche della regione e del mondo.