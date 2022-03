La Giordania punta su Sweimeh, nuova meta sul Mar Morto













Inaugurata in Giordania Beit Sweimeh Cooperative, una nuova realtà per il lancio di prodotti turistici a Sweimeh sul Mar Morto, nata da un progetto di Unicef Giordania insieme al centro di sviluppo del business BDC, con il patrocinio del Ministro del turismo e delle antichità, Nayef Al-Fayez.

La cooperativa fa parte del programma di “sostegno delle donne nel programma della Comunità locale”, ed ha come obiettivo di generare opportunità di lavoro per giovani donne, in particolare le ragazze tra 18 e 24 anni. L’idea e far diventare Sweimeh una destinazione che attrae i turisti nazionali e internazionali attraverso plo sviluppo di nuovi prodotti turistici, principalmente esperienze gastronomiche, come fa il modello di Beit Khairat Souf già attivo nel Governatorato di Jerash.

All’importante evento di lancio ha partecipato il ministro Al-Fayez, che ha sottolineato l’importanza della sostenibilità di questi progetti, che contribuiscono a sviluppare le competenze e le capacità delle comunità locali e a fornire loro opportunità di lavoro, lodando il sostegno e il lavoro continuo svolto da Unicef dal Business Development Center.

«La costituzione e lo sviluppo della cooperativa Beit Sweimeh, con il sostegno dell’Unicef, rappresenta una soluzione e un nucleo per attivare il ruolo della comunità locale nel marketing della regione – ha commentato il ministro – e promuoverlo in termini di turismo e storia».

All’evento hanno partecipato Tanya Chapisat, rappresentante dell’Unicef, rappresentanti del consiglio di amministrazione del turismo della Giordania, agenzie turistiche e membri della comunità locale.