La Giordania abolisce la quarantena per i turisti, resta l'obbligo del tampone













Niente più quarantena per i turisti internazionali che arrivano in Giordania: lo ha detto il ministro e portavoce del governo, Ali Al-Ayed, annunciando una serie di misure di mitigazione in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica e l’avvio del programma nazionale di vaccinazione contro il coronavirus (Covid-19).

Al-Ayed ha sottolineato la chiusura della piattaforma Visit Jordan dedicata al Covid-19 e la cancellazione della quarantena per coloro che arrivano nel Regno in aereo con un primo tampone effettuato nel proprio Paese avente esito negativo entro 72 ore dalla data di arrivo (e che successivamente risultano negativi al secondo tampone da effettuare all’arrivo in aeroporto in Giordania a proprie spese, ndr). Da questa norma sono esentati i bambini di età inferiore ai cinque anni.

Il ministro, inoltre, ha spiegato che la riapertura dei settori e l’allentamento delle procedure dipendono principalmente dall’impegno dei cittadini e delle imprese verso la prevenzione dalla pandemia. Il governo giordano, infine, ha apprezzato il ruolo dei media nel diffondere messaggi di sensibilizzazione ed educazione per i cittadini sulla gravità della pandemia e sulle modalità di prevenzione, e ha esortato tutti a ricevere vaccinazioni Covid-19, per creare un’immunità comunitaria che contribuisca a limitare la diffusione della pandemia e spezzare la catena delle infezioni.